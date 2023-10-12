В Амстердамі обмежать швидкість для автомобілів до 30 кілометрів на годину. Розганятися більше буде заборонено на 80% вулиць. Нові ліміти почнуть діяти з 8 грудня.

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Нідерландців закликають збавити швидкість

Влада Нідерландів має надію, що нові правила допоможуть скоротити кількість ДТП на 20 – 30%.

В Амстердамі почали активну підготовку до обмеження швидкості. У місті встановлюють близько 5 000 дорожніх знаків та домальовують розмітку. На нових знаках поки що розмістять наклейки з попередженням про те, що правила зниження швидкості до 30 кілометрів на годину запрацюють з 8 грудня.

Кампанія запускається під гаслом: "‎Ми їдемо 30 один для одного". Це обмеження, на думку місцевої влади, має значно знизити кількість серйозних ДТП, а також послабити рівень шумового забруднення в столиці Нідерландів.

У школах також будуть проводити спеціальні уроки про швидкісні зміни. Під час таких занять учням покажуть наслідки аварії на швидкості 30 і 50 кілометрів на годину.

У певних зонах швидкісного режиму потрібно буде дотримуватися і громадському транспорту. Але автобуси та трамваї, які їздять окремою дорогою, зможуть пересуватися зі швидкістю 50 кілометрів на годину, для них правила залишаються незмінними.

Схожі обмеження швидкості вже діють у багатьох містах Європи: Брюсселі, Парижі, Софії та інших. Це глобальний проєкт Євросоюзу щодо підвищення безпеки. Його прийняли в березні 2023 року. Планують до 2050 року досягнути нульової кількості смертельних ДТП.

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