В Амстердамі обмежать швидкість для автомобілів до 30 кілометрів на годину. Розганятися більше буде заборонено на 80% вулиць. Нові ліміти почнуть діяти з 8 грудня.
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Нідерландців закликають збавити швидкість
Влада Нідерландів має надію, що нові правила допоможуть скоротити кількість ДТП на 20 – 30%.
В Амстердамі почали активну підготовку до обмеження швидкості. У місті встановлюють близько 5 000 дорожніх знаків та домальовують розмітку. На нових знаках поки що розмістять наклейки з попередженням про те, що правила зниження швидкості до 30 кілометрів на годину запрацюють з 8 грудня.
Кампанія запускається під гаслом: "Ми їдемо 30 один для одного". Це обмеження, на думку місцевої влади, має значно знизити кількість серйозних ДТП, а також послабити рівень шумового забруднення в столиці Нідерландів.
У школах також будуть проводити спеціальні уроки про швидкісні зміни. Під час таких занять учням покажуть наслідки аварії на швидкості 30 і 50 кілометрів на годину.
У певних зонах швидкісного режиму потрібно буде дотримуватися і громадському транспорту. Але автобуси та трамваї, які їздять окремою дорогою, зможуть пересуватися зі швидкістю 50 кілометрів на годину, для них правила залишаються незмінними.
Схожі обмеження швидкості вже діють у багатьох містах Європи: Брюсселі, Парижі, Софії та інших. Це глобальний проєкт Євросоюзу щодо підвищення безпеки. Його прийняли в березні 2023 року. Планують до 2050 року досягнути нульової кількості смертельних ДТП.
Цікаве про Амстердам:
- Столиця Нідерландів підвищує туристичний податок. Тепер в Амстердамі він буде найвищим в усій Європі. Підвищення стартує з 2024 року. За ніч у місті братимуть додаткових 12,5% від вартості готельного номера чи апартаментів.
- Амстердам заборонив круїзні лайнери. Гігантським суднам тепер не дозволено заходити в центр міста. Так в Нідерландах прагнуть боротися з надмірним туризмом та зменшити шкідливі викиди. Влада сподівається, що після заборони лайнерів, потік відвідувачів нормалізується.
- Місто визнали найкращою столицею Європи для подорожей. Амстердам переміг Париж та Рим у рейтингу VisaGuide. Експерти оцінили найважливіші туристичні аспекти: безпеку, доброзичливість місцевих, ціни та рівень спілкування англійською мовою. І Амстердам став беззаперечним лідером Європи за цими критеріями.