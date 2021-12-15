Екологічна крамниця українців в Польщі отримала нагороду: за що вручили відзнаку

Нетиповий магазин під назвою Zero Waste Luzem понад 1,5 роки тому у Кракові відкрили українські мігранти. Ідея магазину полягає в тому, щоб популяризувати свідоме споживання та турботу про довкілля. За важливий внесок у розвиток цієї соціальної місії крамниці вручили нагороду.

Позитивно оцінили роботу українців організатори найбільшого у Центрально-Східній Європі проекологічного заходу Carbon Footprint Summit 2021. Магазину присудили одну із шести головних нагород, а саме відзнаку у категорії "Функціональність організації".

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Про нестандартний бізнес українців у Кракові

Еліна Черкас і Ярослав Кашлюк пропагували екологічний стиль життя ще задовго до відкриття власної крамниці. Подружжю довгий час доводилося їздити по всьому Кракову в пошуках екопродуктів. Тоді вони вирішили створити свій тематичний бізнес, який би відповідав ідеї zero waste ("нуль відходів").

Товари у згаданому магазині переважно продаються на вагу. Відвідувачі роблять покупки з тканинними сумками, паперовими пакетами чи скляною тарою. Все для того, аби не виробляти зайвих відходів.

Про Carbon Footprint Summit 2021

на ще один матеріал про створення українцями Zero Waste Luzem у Кракові.

Carbon Footprint Summit 2021 – це унікальний форум, що поєднує багато галузей: науку, технології, громадську активність та бізнес. У заході беруть участь близько:

1 800 стаціонарних учасників;

2 800 онлайн-учасників;

100 експертів;

50 різних дискусійних панелей.

Організатори Carbon Footprint Summit у Кракові, серед іншого, заявили: вони дбають про те, аби вуглецевий слід від їх заходу був якомога меншим. А за піклування про те, щоб вуглецевого сліду було менше у світі загалом й відзначили крамницю Luzem.

Українці відкрили екологічну крамницю у Кракові / Фото фейсбук Zero Waste Luzem