Групі протестувальників вдалося прорватися через огорожу найбільшого аеропорту Німеччини і приклеїти себе до асфальту. В результаті пасажирів закликали тимчасово оминати аеропорт і стежити за статусом своїх рейсів онлайн.

Читайте також Громадський транспорт в Парижі: Олімпійські ігри вплинули на ціни – чого чекати туристам

Екоактивісти паралізували роботу Франкфуртського аеропорту

Федеральна поліція підтвердила, що аеропорт Франкфурта тимчасово призупинив роботу через активістів, які рано-вранці проникли на територію аеропорту і приклеїли себе до злітно-посадкової смуги. Проти цих осіб зараз висунуті кримінальні звинувачення у порушенні законів про зібрання, загрозу повітряному руху та незаконне проникнення на територію аеропорту.

На даний час неможлива ані відправка, ані приземлення рейсів через триваючу операцію поліції,

– повідомила адміністрація аеропорту.

Акція почалася після того, як активісти "Останнього покоління" в середу приклеїли себе до асфальту в аеропорту "Кельн/Бонн" у Німеччині. Це призвело до призупинення польотів приблизно на 3 години.

Ініціатива "Останнє покоління" опублікувала фото своїх активістів на злітній смузі та нагадала, що їхні вимоги – відмовитись від використання викопного палива до 2030 року задля порятунку планети.

У заяві представника федеральної поліції в аеропорту повідомляється, що "всі органи безпеки працюють над тим, щоб якомога швидше усунути перебої в роботі аеропорту".