Группе протестующих удалось прорваться через ограждение крупнейшего аэропорта Германии и приклеить себя к асфальту. В результате пассажиров призвали временно обходить аэропорт и следить за статусом своих рейсов онлайн.

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Экоактивисты парализовали работу Франкфуртского аэропорта

Федеральная полиция подтвердила, что аэропорт Франкфурта приостановил работу из-за активистов, которые рано утром проникли на территорию аэропорта и приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. Против этих лиц сейчас выдвинуты уголовные обвинения в нарушении законов о собраниях, угрозу воздушному движению и незаконное проникновение на территорию аэропорта.

В настоящее время невозможна ни отправка, ни приземление рейсов из-за продолжающейся операции полиции,

– сообщила администрация аэропорта.

Акция началась после того, как активисты "Последнего поколения" в среду приклеили себя к асфальту в аэропорту "Кельн/Бонн" в Германии. Это привело к приостановке полетов примерно на 3 часа.

Инициатива "Последнее поколение" опубликовала фото своих активистов на взлетной полосе и напомнила, что их требования – отказаться от использования ископаемого топлива до 2030 года для спасения планеты.

В заявлении представителя федеральной полиции в аэропорту сообщается, что "все органы безопасности работают над тем, чтобы как можно скорее устранить перебои в работе аэропорта".