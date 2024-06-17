До освідчення пара була разом близько 10 років. Наречений знав, як його кохана Стефані любить літати й цінує свою професію. Тому він вирішив, що освідчення у небі – ідеальний сюрприз. Аби реалізувати свій план, Джордж придбав квиток на рейс, який прямував на Менорку. Стефані мала працювати бортпровідницею й допомагати його пасажирам.

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Екіпаж допомагав організувати фантастичне освідчення

Джордж домовився з екіпажем, аби його провели у задню частину літака. Стефані не працювала на цій території. Згодом бортпровідницю запросили у кабіну пілотів. Це зробили для того, аби Джордж мав час підготуватися до особливого моменту.

Коли Стефані вийшла, вона побачила Джорджа, який опустився на коліно й освідчився.



Стефані була просто шокована, коли побачила коханого на борту / Mirror

Стефані заявила, що ніколи не забуде цей абсолютний момент щастя. Вона дуже сильно чекає весілля з Джорджем й сподівається, що це буде просто ідеально. З нагоди майбутнього свята Стефані дозволили піти у відпустку. З Менорки до Великої Британії закохані повернулися разом.