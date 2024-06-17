Оплативши мандрівку, Бенкс опублікувала фото у фейсбуці. При цьому мандрівниця випадково "засвітила" свій номер бронювання.

Зверніть увагу У мережі розпочалося полювання на туристів: як не стати жертвою

Як мандрівниця втратила 15 тисяч доларів

Тур Бенкс бронювала за рік. Мандрівниця оплатила президентський люкс – найбільший з доступних номерів. Окрім того, Бенкс обрала екскурсії та інші розваги. Загалом все обійшлося у 15 тисяч доларів. Бенкс налаштувалася на чудовий відпочинок. Здавалося, що вже ніщо не може його зіпсувати.

Однак у день виїзду Бенкс отримала на пошту лист про підтвердження скасування бронювання номера. Представник туристичної компанії заявив, що неавторизована особа отримала доступ до онлайн-системи та скасувала своє бронювання.

Бенкс запропонували дві внутрішні кімнати – найдешевші на судні. Однак мандрівниця відмовилася. 15 тисяч доларів Бенкс не повернули.

Ніколи не варто публікувати особисту інформацію про ваші плани подорожі, зокрема, номер підтвердження бронювання, що може шахраям використовувати цю інформацію неналежним або навіть незаконним способом,

– наголосили у компанії.

Бенкс – максимально розчарована. Вона заявила, що більше не має бажання вирушити у круїз. Хоча компанія запропонувала як компенсацію кредит на майбутню мандрівку у розмірі 10 404 доларів.