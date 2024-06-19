История Джессики Мэннинг полна борьбы за жизнь. Несколько лет назад у девушки обнаружили серьезные проблемы со здоровьем.

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Как сердце оказалось в ручной клади

Джессике пришлось пережить ряд операций и двойную трансплантацию: сердца и печени. В то время таких процедур в Австралии и Новой Зеландии не проводили. Врачи долго колебались, решатся ли спасать девочку. Однако, конце концов, Джессика получила новое сердце и печень.



Сердце, в конце концов, вернулось к Джессике / New Zealand Herald

Сначала девушка решила пожертвовать свое сердце науке. Однако впоследствии ученые заявили, что оно им больше не нужно. Поэтому Джессика забрала собственное сердце и хранила его дома.

Недавно девушка уехала переехать в Австралию. Она не придумала лучшего варианта, чем положить сердце в ручную кладь. В конце концов, девушку все-таки остановили работники аэропорта. Однако только для того, чтобы проверить, или это – абсолютно безопасно. В конце концов, Джессика спокойно поднялась на борт самолета. Сердце оставалось в ее ручной клади. На своем пути девушка не теряла позитив и продолжает это делать.