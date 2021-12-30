Дворівневий пентхаус із терасою на даху: як виглядає найдорожча квартира у Варшаві
Джерело:The Warsaw
Найдорожча квартира у Варшаві розташована на Мокотові неподалік парку Sielecki. Саме це місце називають осередком заможного життя, адже нерухомість там має чимало знаменитостей.
У цьому районі розташований дворівневий пентхаус Villa Monaco, вартістю аж 25 мільйонів злотих, тобто понад 16,8 мільярда гривень.
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Цю квартиру вважають найдорожчою у Варшаві і, судячи з інтер'єру, це абсолютно виправдано.
Що відомо про найдорожчу квартиру у Варшаві
Це дворівневий пентхаус на четвертому поверсі із терасою на даху. Її площа – 487 квадратних метрів. Ціна за квадратний метр сягає 51 335 злотих. Щоб потрапити в будинок Villa Monaco, потрібно подолати 2 шлагбауми з будками охорони. Окрім охоронців, звичайно ж, є консьєрж.
Будинок не новий, він був збудований у 2001 році. Окрім цілодобової охорони та ресепшену, в будинку є власна водоочисна станція, у гаражі – автомийка. Хол, зроблений із помаранчевого та червоного мармуру, імпортованого з Туреччини, веде до критого басейну з настінними розписами. Також там є:
- суха сауна,
- фінська сауна,
- тренажерний зал.
Цікаво, що батарей на стінах квартири немає. Опалення розташоване частково у підлозі, а частково у вікнах. Крім того, там є 5-метровий камін із мармуру.
В їдальні розташований великий стіл на 12 осіб. У спальні є величезна вбиральня з вишневого дерева та ванна кімната з дзеркалом. Загалом у квартирі є:
- три спальні,
- кабінет з каміном,
- тераса на даху, на яку ведуть сходи з кабінету. Звідти можна побачити весь парк Sielecki.
Найдорожча квартира у Варшаві / Фото The Warsaw