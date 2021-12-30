В этом районе расположен двухуровневый пентхаус Villa Monaco, стоимостью 25 миллионов злотых, то есть более 16,8 миллиарда гривен.

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Эта квартира считается самой дорогой в Варшаве и, судя по интерьеру, это абсолютно оправданно.

Что известно о самой дорогой квартире в Варшаве

Это двухуровневый пентхаус на четвертом этаже с террасой на крыше. Ее площадь – 487 квадратных метров. Цена за квадратный метр достигает 51 335 злотых. Чтобы попасть в дом Villa Monaco, нужно преодолеть 2 шлагбаума с будками охраны. Кроме охранников, конечно же, есть консьерж.

Дом не новый, он был построен в 2001 году. Кроме круглосуточной охраны и ресепшена, в доме есть собственная водоочистная станция, в гараже – автомойка. Холл, сделанный из оранжевого и красного мрамора, импортированного из Турции, ведет к крытому бассейну с настенными росписями. Также там есть:

сухая сауна,

финская сауна,

тренажерный зал.

Интересно, что батарей на стенах квартиры нет. Отопление находится частично в полу, а частично в окнах. Кроме того, там есть 5-метровый камин из мрамора.

В столовой расположен большой стол на 12 человек. В спальне есть огромный туалет из вишневого дерева и ванная комната с зеркалом. В квартире есть:

три спальни,

кабинет с камином,

терраса на крыше, на которую ведет лестница из кабинета. Оттуда можно увидеть весь парк Sielecki.

Самая дорогая квартира в Варшаве / Фото The Warsaw