Претенденти на допомогу неодмінно повинні надати докази того, що вони справді мають дистанційну роботу. Це головна умова, яку висуває влада міст новоприбулим жителям.

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Про винагороду

Зважаючи на те, що вартість оренди у цих містах Італії є низькою (якщо порівнювати з більшими містами країни), то пропозиція здається напрочуд привабливою.

Влада містечка Санта-Фйора з населенням 2,5 тисячі готова виплачувати допомогу людям, які житимуть у місті від 2 до 6 місяців. Є й альтернативна пропозиція – виплата 200 євро замість допомоги з орендою (близько 6,7 тисячі гривень).

Загалом вартість оренди житла у Санта-Фйорі становить від 300 до 500 євро (приблизно 10-17 тисяч гривень).

Мета полягає в тому, щоб спонукати людей переїхати сюди та віртуально працювати звідси. Ми хочемо, щоб Санта-Фйора стала гнучким офісом. Кожного разу, коли молодь їде в пошуках роботи в інше місце, це забирає частину нашого містечка,

– пояснює мер Санта-Фйори Федеріко Балоккі.

Пропозиція Рієті з населенням близько 50 тисяч передбачає допомогу навіть для тих, хто орендує житло довше, ніж 6 місяців. Окрім того, охочі також можуть винайняти будинок у навколишніх сільських районах, де плата за оренду житла є значно нижчою.

Місцева влада схвильована тим, що населення міста не зростає, оскільки воно розташоване недалеко від столиці. Це і спонукає вигадувати нові програми для залучення бодай тимчасових жителів.

Молоді люди все ще тікають у Рим в пошуках роботи, тому ми розпочали місію із залучення віддалених співробітників, які перетворять Рієті у свій офіс і пожвавлять наше місто,

– поділився мер Рієті Даніеле Сінібальді.

В Санта-Фйора і Рієті відшкодовуватимуть 50% витрат за оренду людям, які захочуть переїхати та працювати там з дому / Фото Unsplash