Претенденты на помощь обязательно должны предоставить доказательства того, что они действительно имеют удаленную работу . Это главное условие, которое выдвигают власти городов новоприбывшим жителям.

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О вознаграждении

Смотря на то, что стоимость аренды в этих городах Италии низкая (если сравнивать с большими городами страны), то предложение кажется удивительно привлекательн ым .

Власти городка Санта-Фьоре с населением 2,5 тысячи готова выплачивать помощь людям, которые будут жить в городе от 2 до 6 месяцев . Есть и альтернативное предложение – выплата 200 евро вместо помощи с арендой (около 6,7 тысячи гривен).

Общая стоимость аренды жилья в Санта-Фьори составляет от 300 до 500 евро (примерно 10-17 тысяч гривен).

Цель состоит в том, чтобы побудить людей переехать сюда и виртуально работать отсюда. Мы хотим, чтобы Санта-Фьоре стал гибким офисом. Каждый раз, когда молодежь едет в поисках работы в другое место, это отнимает часть нашего города,

– объясняет мэр Санта-Фьоре Федерико Балокко.

Предложение Риети с населением около 50 тысяч предусматривает помощь даже для тех, кто арендует жилье дольше, чем 6 месяцев. Кроме того, желающие также могут снять дом в окружающих сельских районах , где плата за аренду жилья значительно ниже.

Местные власти взволнованы тем, что население города не растет, поскольку он расположен недалеко от столицы. Это и побуждает придумывать новые программы для привлечения хотя бы временных жителей.

Молодые люди все еще бегут в Рим в поисках работы, поэтому мы начали миссию по привлечению удаленных сотрудников, которые превратят Риети в свой офис и оживят наш город,

– поделился мэр Риети Даниэле Синибальди.