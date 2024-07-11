Туристи влаштували бійку на Евересті: причина – реально дивує

"Чорна смуга" для Евересту триває. Мало того, що легендарна гора потерпає від тонн сміття, туристи ще й влаштували бійку. З'ясувати стосунки кулаками вирішили дві пари мандрівників.

Варто зауважити, що бійка на Евересті відбулася вперше за багато років. Залишається сподівається, що це не стане новим туристичним трендом.

Зверніть увагу "Валіть додому": які популярні курорти протестують проти туристів влітку 2024

Епічні деталі

Бійка сталася 25 червня. Відразу дві туристичні групи (за попередніми даними, з Китаю) опинилися на оглядовому майданчику 8848. Екскурсовод запросив їх разом стати до фото. Здавалося б, мила ситуація, яка залишить по собі чимало гарних спогадів. Та й на оглядовому майданчику місця вистачало всім. Однак не так сталося, як гадалося.

Спершу дві пари мандрівників почали сперечатися про найкраще місце для фото, а згодом – все переросло у бійку. Спершу лупцювати одне одного почали двоє чоловіків. Згодом до них долучилася одна з жінок. Тим часом інша намагалася розтягнути "бійців без правил", доки вони не травмувалися. Однак не можна сказати, що її дії мали хоч якийсь успіх.



Туристи й справді увійшли в історію Евересту, але є нюанс / Скриншот з відео

Зрештою, особливий туристичний вайб зруйнував поліцейський. Він і зупинив бійку. Всіх героїв історії затримали. Так замість вікенду на Евересті вони отримали день у поліції.