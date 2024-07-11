Стоит заметить, что драка на Эвересте произошла впервые за много лет. Остается надеется, что это не станет новым туристическим трендом.

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Эпические детали

Драка произошла 25 июня. Сразу две туристические группы (по предварительным данным, из Китая) оказались на смотровой площадке 8848. Экскурсовод пригласил их вместе стать к фото. Казалось бы, милая ситуация, которая оставит после себя немало хороших воспоминаний. И на смотровой площадке места хватало всем. Однако не так произошло, как думалось.

Сначала две пары путешественников начали спорить о лучшем месте для фото, а впоследствии – все переросло в драку. Сначала избивать друг друга начали двое мужчин. Впоследствии к ним присоединилась одна из женщин. Между тем другая пыталась растянуть "бойцов без правил", пока они не травмировались. Однако нельзя сказать, что ее действия имели хоть какой-то успех.



Туристы действительно вошли в историю Эвереста, но есть нюанс / Скриншот из видео

В конце концов, особый туристический вайб разрушил полицейский. Он и остановил драку. Всех героев истории задержали. Так вместо уикенда на Эвересте они получили день в полиции.