27 на одного місцевого: в Європі обрали місто, яке кишить туристами – хто у лідерах

Безліч міст світу борються з овертуризмом, адже певні напрямки завжди є більш популярними серед інших. Та й останнім часом самі туристи починають звертати увагу на менш відомі локації, щоб уникнути натовпів та шуму під час подорожі.

Так, сервіс короткострокового бронювання Holidu провів нове дослідження. Організація визначила міста з найбільшою концентрацією туристів. Хто у десятці лідерів – далі у матеріалі!

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У Дубровнику найбільше туристів

Дубровник став містом із найвищою концентрацією туристів у Європі. У місті налічується 27 туристів на одного місцевого мешканця. Дубровник, який завжди був популярним серед туристів завдяки старовинній архітектурі та мальовничим краєвидам, став залучати ще більше мандрівників після виходу серіалу "Гра престолів", зйомки якого проходили на хорватському узбережжі.

10 найбільш туристичних міст виглядає так:

Дубровник (Хорватія) – 27 туристів на одного місцевого мешканця; Родос (Греція) – 26 туристів; Венеція (Італія) – 21 турист; Іракліон (Греція) – 18 туристів; Флоренція (Італія) – 13 туристів; Рейк'явік (Ісландія) – 12 туристів; Амстердам (Нідерланди) – 12 туристів; Лісабон (Португалія) – 11 туристів; Порту (Португалія) – 10 туристів; Дублін (Ірландія) – 9 туристів.

Через надмірну популярність серед туристів у Дубровнику працюють обмеження: наприклад, вулицями Старого міста заборонено возити валізи на коліщатках, а в деяких районах взагалі не можна з'являтися з багажем (навіть із рюкзаками).



Дубровник став містом із найвищою концентрацією туристів у Європі / Фото Unsplash

До слова, безліч європейських міст змінюють підхід до управління туристичними потоками, щоб покращити якість життя самих городян. Наприклад, цього року у Венеції обмежили розмір туристичних груп та запровадили додатковий податок.