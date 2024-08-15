Проте, широкий вибір місцевих курортів може зробити вибір ідеального місця непростим завданням для туристів. Мешканка Туреччини Дженніфер Геттем у своєму блозі назвала найкращі пляжі країни, на які туристам варто звернути увагу.

Читайте також Зайвим – на вихід: знаменитий острів Франції запроваджує обмеження на в'їзд туристів

8 найкращих пляжів Туреччини

Пляж Коньялти, Анталья

Мальовничий пляж Коньялти, розташований на тлі приголомшливих гір Бейдаглара, швидко стає головним місцем для відвідувачів, які шукають різноманітного відпочинку на узбережжі. Пляж пропонує безліч розваг, включаючи водні види спорту, дитячі ігрові майданчики, ресторани та яскраве нічне життя.

Для тих, хто хоче сховатися від сонця, Археологічний музей Анталії, розташований неподалік, пропонує зазирнути в багату історію регіону, демонструючи артефакти зі стародавніх міст уздовж узбережжя. Крім того, чарівне старе місто Калейчі зручно розташоване всього за 3 кілометри від пляжу Коньяалти, що надає туристам додаткові можливості для дослідження.

Півострів Чешме, Ізмір

Аладжаті, засаджене оливковими деревами узбережжя Егейського моря, стало улюбленим місцем відпочинку на вихідні для мешканців Ізміра та Стамбула.

Чарівне містечко може похвалитися безліччю бутик-готелів і модних ресторанів, які підкреслюють егейську кухню регіону, особливо страви з морепродуктів. Крім того, затока Алачати відома як найкраще місце для любителів віндсерфінгу.



Пляж Алачаті, Чешме / Фото iStock

Тим часом жваве місто Чешме може похвалитися чудовим замком 16-го століття і пропонує відвідувачам чудовий доступ до приголомшливих піщаних пляжів, включаючи Алтынкум і Пірланта, розташованих на самому західному краю півострова.

Пляж Ізтузу, Дальян

Дальян, спокійне курортне містечко, розташоване між величезним озером Койдегіз та історичними руїнами Кауноса, пропонує відвідувачам спокійний відпочинок. Це мальовниче місце, до якого можна дістатися переважно на човні вздовж звивистої, вкритої очеретом річки, може похвалитися майже 5 кілометрами незайманого піщаного пляжу.

Територія залишається в основному незабудованою і визнана місцем гніздування морських черепах, що гарантує збереження її природної краси для майбутніх поколінь.

Олюденіз, Фетхіє

Саме тут парапланеристи стартують з вершини гори Бабадаг, граціозно ковзаючи вниз до незайманих білих пісків пляжу Бельчекіз. Це жваве курортне містечко, відоме своєю галасливою атмосферою, має безліч барів, ресторанів і кафе, які вишикувалися вздовж мальовничої берегової лінії, приваблюючи відвідувачів з усього світу.

Для тих, хто шукає спокійного відпочинку, 4-кілометрова прогулянка на південь приведе вас до пляжу Кідрак, відомого своєю спокійною атмосферою та захопливими краєвидами.



Пляж Олюденіз, Фетхіє / Фото Дженніфер Хаттам

Любителі пригод можуть також дослідити ділянку мальовничої Лікійської стежки, яка обіцяє приголомшливі краєвиди на знамениту "блакитну лагуну".

Гольтюрбуку, Бодрум

З наближенням літа відокремлена бухта на північному краю півострова Бодрум стає улюбленим місцем відпочинку для багатих і знаменитих. Відома своєю яскравою атмосферою, північно-західна частина бухти Туркбюкю стала улюбленим місцем для зустрічей знаменитостей.

На противагу цьому, сусідній Голкой пропонує більш скромний і доступний відпочинок для відвідувачів. Хоча місцевий громадський пляж невеликий, численні готелі в цьому районі надають гостям приватні платформи для відпочинку біля води.

До цього переліку також увійшли:

Пляж Клеопатри, Аланья. Пляж Патара, Каш. Півострів Датча, Мармарис.

Живете за кордоном й збираєтеся на море з українським туроператором? Оплатіть мандрівку, скориставшись додатком для грошових переказів TransferGo. Вигідно, зрозуміло й майже зі швидкістю світла.