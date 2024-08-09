Спершу обмеження мали запровадити ще у червні цього року. Однак згодом місцева влада пішла назустріч гідам, які вже забронювали екскурсії. Однак станом на серпень 2024 року зменшення кількості туристичних груп вже набуло чинності. За порушення правила доведеться влетіти у копіку. Гідів-порушників штрафуватимуть на від 25 до 500 євро. Кожну ситуацію аналізуватимуть індивідуально.

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Для кого у Венеції зроблять виняток

Станом на серпень цього року тунристичні групи у Венеції не мають перевищувати 25 людей. Окрім того, гідам заборонено використовувати гучномовці. Представниця влади Елізабетта Пеше пояснила, що відповідні рішення не спрямовані проти туристів. Просто місцеві мешканці скаржаться на шум і натовпи та їм потрібно терміново хоч трохи полегшити життя.



Венеція вводить чергові обмеження / Unsplash

Однак в обмеженнях туристичних груп є винятки. Вони стосуються:

дітей, яким ще не виповнилося 2 років;

шкільних груп;

освітніх поїздок.

Туристів також попередили, що обмеження стосуються й островів Мурано, Бурано та Торчелло. Зауважують, що там найчастішою проблемою є так звані "людські затори".