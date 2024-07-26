Ідеальна для контенту: яка локація стала найпопулярнішою в TikTok

У нещодавньому аналізі, проведеному компанією Sim Local, були вивчені дані про найпопулярніші локації у TikTok і складено рейтинг. Очолює список Дубай з приголомшливими 168,5 тисячами постів з хештегом #visitdubai.

Висновки ґрунтуються на офіційних хештегах туристичної ради, взятих із найулюбленіших місць мандрівників у всьому світі у 2024 році. Хто ще у рейтингу – далі у матеріалі!

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Дубай став найпопулярнішою локацією в TikTok

Дубай займає перше місце серед найпопулярніших місць TikTok для творців туристичного контенту, які прагнуть справити враження на своїх підписників.

Відомий космополітичний спосіб життя та дивовижні горизонти міста ОАЕ підняли його на перше місце з 168,5 тисячами публікацій під хештегом #visitdubai.

На другому місці Балі. Аналітики знайшли 132,5 тисячі постів з офіційним хештегом локації. Вони демонструють пишні джунглі та чудові пляжі острова.



Мальовничі краєвиди Балі / Фото Unsplash

На третьому опинилася Мексика (123,8 тисячі постів). Ці кадри висвітлюють її різноманітні ландшафти та яскраву культуру під хештегом #visitmexico.

Серед інших популярних напрямків:

Лондон, Греція, Рим, Париж, Марракеш, Ханой, В'єтнам.

Рейтинг склали на основі використання офіційних туристичних хештегів та списку найкращих туристичних місць 2024 року на порталі TripAdvisor.