Выводы основываются на официальных хэштегах туристического совета, взятых из самых любимых мест путешественников во всем мире в 2024 году. Кто еще в рейтинге – далее в материале!

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Дубай стал самой популярной локацией в TikTok

Дубай занимает первое место среди самых популярных мест TikTok для создателей туристического контента, которые стремятся произвести впечатление на своих подписчиков.

Известный космополитический образ жизни и удивительные горизонты города ОАЭ подняли его на первое место с 168,5 тысячи публикаций под хештегом #visitdubai.

На втором месте Бали. Аналитики нашли 132,5 тысячи постов с официальным хештегом локации. Они демонстрируют пышные джунгли и великолепные пляжи острова.



Живописные пейзажи Бали / Фото Unsplash

На третьем оказалась Мексика (123,8 тысячи постов). Эти кадры освещают ее разнообразные ландшафты и яркую культуру под хэштегом #visitmexico.

Среди других популярных направлений:

Лондон, Греция, Рим, Париж, Марракеш, Ханой, Вьетнам.

Рейтинг составили на основе использования официальных туристических хэштегов и списка лучших туристических мест 2024 года на портале TripAdvisor.