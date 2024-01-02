Він покликаний сприяти відновленню океану та розвитку екотуризму. Реалізувати ідею розпочнуть уже наступного року, а завершити планують за чотири роки.

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Що треба знати Dubai Reef?

Плани припускають, що проєкт включатиме найрізноманітніший у світі штучний риф площею 200 квадратних кілометрів, на якому може мешкати понад 1 мільярд коралів і 100 мільйонів мангрових дерев.

Такий вигляд матиме риф / Фото URB

Там же передбачається розмістити житлові, готельні та торгові приміщення, у тому числі плавучі екобудиночки, хвильові ферми та океанське господарство. На плавучій ділянці можна буде виробляти нешкідливі для клімату харчові продукти за допомогою регенеративного землеробства в океані.

У Дубаї створять найбільший у світі штучний риф / Фото URB

Мета проєкту – зберегти та збільшити біорізноманіття регіону, захистити прибережні зони, а також скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу. Dubai Reef саме потрапляє у все, який на цю мить є найбільшим у світі починанням такого плану.

Серйозні виклики, пов'язані зі зміною глобального клімату, мають значний вплив на різні види дикої природи, і Дубай має намір відіграти істотну роль у пом'якшенні наслідків цих змін за допомогою ініціатив, які сприяють стійкості природного середовища,

– сказав наслідний принц Дубая.

Зауважимо, Дубай уже успішно реалізував низку екопроєктів. Емірат прагне стати лідером у сфері сталого розвитку.

Dubai Reef / Фото URB

У Загребі відкрили мистецький проєкт у тунелі Грич

У грудні в Хорватії у колишньому бомбосховищі – тунелі Грич, запрацювала виставка Polar Dream, і вже стала однією з найпопулярніших локацій Загреба. Інсталяція відкрилась у передріздвяний тиждень Адвенту та працюватиме й після Нового року.

Артінсталяція, натхненна полярним сяйвом, переносить відвідувачів у справді космічну атмосферу. Зі стелі тунелю звисає легка світла тканина, яку підсвічують різними кольорами. Ця атмосфера нагадує магічну печеру, яка сяє різними барвами. Особливий настрій створюють звукові ефекти та рухливі полотна тканини.