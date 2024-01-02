Он призван способствовать восстановлению океана и развитию экотуризма. Реализовать идею начнут уже в следующем году, а завершить планируют через четыре года.

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Что нужно знать Dubai Reef?

Планы предполагают, что проект будет включать в себя самый разнообразный в мире искусственный риф площадью 200 квадратных километров, на котором может проживать более 1 миллиарда кораллов и 100 миллионов мангровых деревьев.

Так будет выглядеть риф / Фото URB

Там же предполагается разместить жилые, гостиничные и торговые помещения, включая плавучие эко-домики, волновые фермы и океанское хозяйство. На плавучем участке можно будет производить безвредные для климата пищевые продукты с помощью регенеративного земледелия в океане.

В Дубае создадут самый большой в мире искусственный риф / Фото URB

Цель проекта – сохранить и увеличить биоразнообразие региона, защитить прибрежные зоны, а также сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Dubai Reef как раз попадает во все, которое на этот момент является самым большим в мире начинанием такого плана.

Серьезные вызовы, связанные с изменением глобального климата, оказывают значительное влияние на различные виды дикой природы, и Дубай намерен сыграть существенную роль в смягчении последствий этих изменений посредством инициатив, способствующих устойчивости природной среды,

– сказал наследный принц Дубая.

Заметим, что Дубай уже успешно реализовал ряд эко-проектов. Эмират стремится стать лидером в области устойчивого развития.

Dubai Reef / Фото URB

В Загребе открыли художественный проект в тоннеле Грич

В декабре в Хорватии в бывшем бомбоубежище – тоннеле Грич, заработала выставка Polar Dream, и уже стала одной из популярнейших локаций Загреба. Инсталляция открылась в предрождественскую неделю Адвента и будет работать и после Нового года.

Артинсталяция, вдохновленная полярным сиянием, переносит посетителей в поистине космическую атмосферу. С потолка тоннеля свисает легкая светлая ткань, которую подсвечивают разными цветами. Эта атмосфера напоминает магическую пещеру, сияющую разными красками. Особое настроение создают звуковые эффекты и подвижные полотна ткани.