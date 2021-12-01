ДТП зі смертельним фіналом: українець в Польщі збив пішохода

У польському Кам'янську українець за кермом вантажівки спричинив серйозну аварію. Внаслідок зіткнення на місці загинув 61-річний житель Польщі.

Історія сталася 29 листопада, близько 13:00. Потерпілий переходив дорогу на пішохідному переході на вулиці Гловацького.

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Деталі ДТП

Вантажівка, якою керував громадянин України, у момент зіткнення повертала ліворуч з вулиці Гловацького в бік Пьотркова Трибунальського. Під час цього маневру водій не помітив пішохода і зачепив його. 61-річний чоловік після сильного удару раптово помер.

На місце інциденту прибули правоохоронці. Вони перевірили українця на тверезість і з'ясували, що алкоголю той не вживав.

За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що пішохід опинився у "сліпій" зоні, тож водій його просто не побачив.