Раніше чоловік проживав та працював на Рівненщині. Він був дитячим оториноларингологом (ЛОР), якого поважали колеги, любили діти та цінували батьки маленьких пацієнтів.

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Усвідомивши, що прожити на зарплату лікаря вдома він не зможе, Олег почав їздити на заробітки до Швеції, Естонії та сусідньої Польщі, де працював на будівництві. Вдома на нього чекала дружина та двоє дітей – донька та син.

Деталі інциденту

Олег Самков помер вночі з 26 на 27 листопада. Чоловік ліг спати, а вранці – вже не прокинувся. Вважають, що у нього міг відірватися тромб. Проте остаточні обставини смерті стануть відомі після розтину та експертизи.

Був лікарем за покликанням

В оточенні чоловіка розповідають, що він був справжнім професіоналом, веселою людиною та мав добре серце. Завжди намагався нікого не ображати та нікому не відмовляти. Його поважали за чесність та порядність.

Звістка про смерть лікаря шокувала близьких, колег та пацієнтів. Батьки його діточок були засмучені й тоді, коли він звільнився. Наразі їм несила повірити, що Олега більше немає.

Це був лікар від Бога. Саме завдяки йому мої діти не бояться лікарів. Вони з радістю приходили до нього на прийом, показували свої носики, проходили всі процедури. Мені дуже шкода,

– каже мама Олена Городецька.

Чоловік звільнився два роки тому. Головний лікар медзакладу Микола Надейко розповів, що у нього просто не було вибору. Грошей катастрофічно не вистачало на забезпечення базових потреб та лікування старшого сина.

Звичайно, Олег хотів влаштуватися лікарем у Польщі. Однак тоді ще не було спрощених умов для українських медиків. Спершу потрібно було витратити щонайменше рік та чималі гроші, аби легалізувати диплом, пройти навчання та скласти іспити. На жаль, дозволити собі цього Олег просто не міг. Треба було одразу заробляти на життя.

"Ми бачилися з ним рік тому, розмовляли. Я кликав його назад. Він тоді запитав: "А дві тисячі євро будете мені платити?" Я кажу: "Максимум, що можу зробити – тисячу євро, і то це треба постаратися". Це потрібно платити премії, відсотки за навантаження, дати півтори ставки. Це дуже складно у нас зробити", – згадує Надейко. Та чоловік не погодився. Він продовжив працю за кордоном.