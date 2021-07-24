ДТП за участю п'яної водійки у Польщі: постраждали 7 українців

У Польщі зіткнулись пасажирський автобус та легковик. Постраждали 10 людей, серед яких 7 українців. На місці ДТП вертоліт, поліція, пожежники та швидка медична допомога.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 24 липня о 6:20 за польським часом. За попередніми даними, 3 людей перебувають у стані, що загрожує життю, а водійка легковика, яка, вірогідно, й спричинила аварію, була на підпитку.

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Деталі ДТП

Після зіткнення мікроавтобус Volkswagen та легковик Nissan на магістралі 784 перекинулись у кювети на протилежних боках дороги. Усі постраждалі були негайно перевезені до лікарень у Лодзі, Радомському, Пйотркув-Трибунальському та Ченстохово.

За даними поліції Радомська, в організмі водійки легковика виявили чотири проміле алкоголю. 36-річна мешканка гміни Ґідле, як встановили правоохоронці, несподівано виїхала на протилежну смугу.

На місці ДТП працює поліція за участю прокурора, були задіяні вертоліт польської медичної авіаційної рятувальної служби та пожежники.

Госпіталізовані всі 10 постраждалих, 3 з яких у критичному стані.

У мікроавтобусі було 7 українців / Скриншот відеосюжету TVN 24

На місце події приїхало безліч техніки / Фото TVN 24