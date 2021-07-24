Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июля в 6:20 по местному времени. По предварительным данным, 3 человека находятся в состоянии, которое угрожает жизни, а водитель легковушки, которая, вероятно, и вызвала аварию, была в нетрезвом состоянии.

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Детали ДТП

После столкновения микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Nissan на магистрали 784 перекинулись в кюветы на противоположных сторонах дороги. Все пострадавшие были немедленно перевезены в больницы в Лодзи, Радомскому, Петркув-Трыбунальском и Ченстохово.

По данным полиции Радомска, в организме водительницы легковушки обнаружили четыре промилле алкоголя. 36-летняя жительница гмины Гидле, как установили правоохранители, неожиданно выехала на противоположную полосу.

На месте ДТП работает полиция с участием прокурора, были задействованы вертолет польской медицинской авиационной спасательной службы и пожарные.

Госпитализированы все 10 пострадавших, 3 из которых в критическом состоянии.

У микроавтобусе было 7 украинцев / Скриншот видеосюжета TVN 24

На место происшествия прибыло много техники / Фото TVN 24