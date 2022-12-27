На свята в Україну масово повертаються українці: в ДПСУ розповіли, скільки перетнуло кордон

Українці повертаються додому на різдвяні свята, аби провести трохи часу із близькими вперше за довгий час розлуки. За останні дні кількість тих, хто прибув з-за кордону, істотно зросла.

В ДПСУ розповіли, скільки українців перетнуло кордон напередодні свят

За останні дні потік на кордоні суттєво пожвавився. Про це йдеться у даних Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Читайте також Автобусний лоукостер FlixBus відкрив перший прямий рейс з України в Німеччину

Так, за добу 25 грудня західні кордони з ЄС та Молдовою перетнула 71 тисяча осіб:

в'їхали 42 тисячі людей, з них 39 тисяч осіб – наші співгромадяни;

виїхали – 29 тисяч осіб.

Днем раніше, 24 грудня, кордон в обидва боки перетнули 104 тисячі осіб. На в'їзд – 55 тисяч людей, з яких 52 тисячі – громадяни України. Виїхали з України загалом 49 тисяч людей.

Натомість у п'ятницю, напередодні святкового вікенду, до України в'їхали 57 тисяч людей, з них 47 тисяч наших земляків. Загалом кордон тоді перетнули в обидва боки 107 тисяч осіб – це найвищі показники з березня 2022 року.