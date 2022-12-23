Йдеться про напрямок Київ – Берлін. Його обслуговує найбільший оператор автобусних перевезень Європи FlixBus. Перша поїздка зеленого автобуса між столицями України і Німеччини відбулася вчора, 22 грудня.

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Київ – Берлін: нова лінія від FlixBus

Рейсу привласнили номер N3207. Автобуси курсуватимуть 4 рази на тиждень: у понеділок, четвер, п’ятницю і неділю з Києва, а в понеділок, вівторок, п’ятницю і суботу – з Берліна. У дорозі доведеться провести приблизно 24 години (це з урахуванням зупинок та закладеним часом на перетин кордону).

Повний маршрут рейсу N3207: Київ – Житомир – Рівне – Львів – Берлін.

Київ-Берлін – вже у дорозі! #FlixBus відкрив сьогодні свою першу лінію між Україною та Німеччиною!

Берлін – один із найбільших транспортних хабів FlixBus у Європі та входить у ТОП-5 міст із найбільшим попитом серед українських пасажирів. pic.twitter.com/5VGlIfTYMz — FlixBus Ukraine (@FlixbusUA) December 22, 2022

FlixBus як компанія народилася у Німеччині, і сполучення Київа та Берліна прямим маршрутом – це символічна подія для нас. Крім того, Берлін входить у ТОП-5 міст із найбільшим попитом серед українських пасажирів. Після того, як ми додали цей рейс, квитки на перші рейси з Берліна до Києва та Львова було повністю заброньовані за кілька днів,

– коментує Міхал Леман, директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії.

Квитки на автобуси FlixBus доступні на сайті компанії, у мобільному додатку FlixBus, а також в точках продажу по усій Україні.

На сьогодні FlixBus вже налічує 15 міжнародних рейсів з України. Зелені автобуси курсують до 6 країн Європи: Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.