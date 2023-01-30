Сьогодні, 30 січня, у Кракові запрацював стаціонарний Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Новий відокремлений підрозділ ДП "Документ", розташований за адресою Galeria Krakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokal no 6, Piętro 2.

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Нагадаємо, що раніше у Кракові подати заяви на оформлення документів можна було лише у мобільних комплексах – спеціально облаштованих мікроавтобусах. На сьогодні у Польщі працює уже 4 відділення українського паспортного сервісу.

Які послуги доступні для українців у ДП "Документ" за кордоном

Одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

Оформлення ID-картки;

Обмін посвідчення водія;

Оформлення страховки.

Прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і в порядку живої черги. Оплатити послуги можна безпосередньо на місці.

Краківський центр працює з понеділка до суботи (з 9:00 до 18:00).