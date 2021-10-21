Довгоочікувану екранізацію "Дюни" у Варшаві показуватимуть українською: коли та де
Джерело:The Warsaw
Один із кінотеатрів у Варшаві підготував для українців приємний сюрприз. Протягом останнього тижня жовтня найочікуванішу прем'єру року там можна буде переглянути українською. Мовиться про фільм "Дюна" режисера Дені Вільнева.
Покази українською мовою – вже звична практика для кінотеатру Helios. Втім зазвичай вони відбуваються лише на вихідних, а не протягом цілого тижня, як зараз.
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Подробиці про покази українською мовою
Фільм "Дюна" показуватимуть у кінотеатрі Helios, що на Єрусалимському проспекті. Покази відбуватиметься з 22 – 28 жовтня. Сеанси стартують об 11:30 (щодня), а також о 19:30 (в усі дні, крім 25 і 28 жовтня). Вартість на сеанс коливається від 14,90 до 18,90 злотих (від 99 до 125 гривень). Придбати квитки можна безпосередньо в касах кінотеатру в торговому центрі Blue City або онлайн.Зверніть увагу! Також у суботу й неділю українською можна переглянути мультфільм "Щось не так з Роном". Покази заплановані на 23 та 24 жовтня, початок о 10:00.
Що відомо про фільм "Дюна"
Джерело: "Вікіпедія"
- Це американський фантастичний фільм Дені Вільнева. Він є першою із запланованих двох частин кіноадаптації однойменного роману Френка Герберта.
- У фільмі знімалися такі актори: Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Зендея, Шарлотта Ремплінґ, Джош Бролін, Дейв Батиста, Джейсон Момоа та інші.
- Події фільму відбуваються в далекому майбутньому. Герцог Лето Атрейдес керує пустельною планетою Арракіс. Історія розвивається навколо його сина Пола та небезпек, які ховають їхні нові володіння.
- Незадовго після прем'єри "Дюна" стала фільмом №1 в Україні. Стрічці вдалося увірватися на першу сходинку рейтингу за касовими зборами
Трейлер до фільму "Дюна" українською мовою: дивіться відео