Покази українською мовою – вже звична практика для кінотеатру Helios. Втім зазвичай вони відбуваються лише на вихідних, а не протягом цілого тижня, як зараз.

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Подробиці про покази українською мовою

Фільм "Дюна" показуватимуть у кінотеатрі Helios, що на Єрусалимському проспекті. Покази відбуватиметься з 22 – 28 жовтня. Сеанси стартують об 11:30 (щодня), а також о 19:30 (в усі дні, крім 25 і 28 жовтня). Вартість на сеанс коливається від 14,90 до 18,90 злотих (від 99 до 125 гривень). Придбати квитки можна безпосередньо в касах кінотеатру в торговому центрі Blue City або онлайн.

Зверніть увагу! Також у суботу й неділю українською можна переглянути мультфільм "Щось не так з Роном". Покази заплановані на 23 та 24 жовтня, початок о 10:00.

Що відомо про фільм "Дюна"

Джерело: "Вікіпедія"

Це американський фантастичний фільм Дені Вільнева. Він є першою із запланованих двох частин кіноадаптації однойменного роману Френка Герберта.

У фільмі знімалися такі актори: Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Зендея, Шарлотта Ремплінґ, Джош Бролін, Дейв Батиста, Джейсон Момоа та інші.

Події фільму відбуваються в далекому майбутньому. Герцог Лето Атрейдес керує пустельною планетою Арракіс. Історія розвивається навколо його сина Пола та небезпек, які ховають їхні нові володіння.

Незадовго після прем'єри "Дюна" стала фільмом №1 в Україні. Стрічці вдалося увірватися на першу сходинку рейтингу за касовими зборами

Трейлер до фільму "Дюна" українською мовою: дивіться відео