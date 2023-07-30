Літо в Європі: рейтинг країн для бюджетного сімейного відпочинку

Бюджет відпустки для всієї родини потрібно прораховувати дуже ретельно. Особливо, якщо з вами їдуть діти: тут не обійтися без непередбачуваних витрат. Тому краще одразу знати, які країни пропонують приємні ціни на сімейний відпочинок.

Експерти проаналізували ціни на 16 популярних курортах Європи. Акцент зробили саме на послугах для сімейного відпочинку: харчування та напої, розваги для родини та навіть морозиво і сонцезахисний крем. Де найдоступніші ціни для родинної відпустки – читайте далі.

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Сімейні курорти не за всі гроші світу

Родини, які разом вирушають на відпочинок до Європи знайдуть найкращі ціни в Туреччині, Португалії та Болгарії. Вартість послуг на всіх європейських курортах відчутно зросла через рівень інфляції, яка загалом вплинула на ціни на континенті.

У своєму звіті аналітики порівняли ціни на курортах за 12 критеріями: їжа для родини, напої, пляжні речі та розваги, морозиво, косметичні засоби (сонцезахисний крем та засіб від комарів), активності на пляжі тощо.

Турецький Мармарис виявився найдешевшим варіантом із 16 досліджених локацій. Хоча ціни тут також значно зросли, якщо порівнювати з минулим літом, але сімейний відпочинок залишається доступним – 131 євро на день для сім'ї. Цей турецький курорт відомий своїми пляжами, водними розвагами та приємними цінами на їжу та напої.

Вигідний варіант для сімейного відпочинку – Мармарис / Фото з Вікіпедії

На другому місці у рейтингу доступних курортів опинився португальський Алгарве. День сімейного відпочинку тут обійдеться приблизно у 138 євро. А на третій позиції Сонячний берег у Болгарії. За день на всю родину тут витрачають близько 140 євро. А тепер подивимося повний рейтинг.

Доступні курорти для сімейного відпочинку:

Мармарис (Туреччина) – 131 євро; Алгарве (Португалія) – ​​138 євро; Сонячний берег (Болгарія) – 140 євро; Коста-дель-Соль (Іспанія) – 157 євро; Кос (Греція) – 167 євро; Пафос (Кіпр) – 175 євро; Родос (Греція) – 176 євро; Фуншал (Мадейра) – 179 євро; Сліма (Мальта) – 184 євро; Корфу (Греція) – 189 євро; Майорка (Іспанія) – 190 євро; Апулія (Італія) – 192 євро; Крит (Греція) – 197 євро; Лансароте (Іспанія) – 197 євро; Пореч (Хорватія) – 202 євро; Ібіца (Іспанія) – 249 євро.

Як заощадити

Також експерти дали кілька порад, як трохи зекономити на сімейному відпочинку біля моря. Вони рекомендують кожен день вкладатися у фіксований бюджет, якщо дитина просить більше розваг на сьогодні, запропонувати їй перенести частину на завтра.

Варто порівнювати ціни, перш ніж обрати місце для вечері: прибережні кафе та ресторани точно будуть дорожчими, тому спробуйте обрати автентичне кафе трохи далі від набережної. А ще завжди платіть у місцевій валюті, так точно вийде економніше.