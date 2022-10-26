Именно для этой категории население в Польше размышляет о запуске новой программы доступного жилья. Речь идет об инициативе социального жилья (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – SIM) в Кракове, гминах Малопольского воеводства, а также Krajowym Zasobem Nieruchomości. Нужна ли такая программа, с помощью голосования могут решить сами местные жители.

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Для кого будет предназначено новое социальное жилье

В квартиры от SIM смогут заселиться люди, которые не имеют возможности взять кредит, но могут платить аренду и имеют слишком высокие доходы, чтобы им государство выделило социальное жилье.

Идея SIM состоит в том, что арендаторы платят пониженную арендную плату, чтобы она покрывала только эксплуатационные расходы. Маржа прибыли здесь отсутствует,

– говорит Анджей Познанский, директор жилищного отдела городской администрации.

Арендаторы могут изменить договор аренды на договор аренды с правом собственности (получение квартиры в собственность в ближайшие годы).

Сколько нужно будет платить