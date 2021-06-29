Доставка товарів за 10 хвилин: як у Польщі розвивається актуальний сервіс

Quick commerce – це новий тренд у світі інтернет-продажів. Він полягає у швидкій доставці негабаритного замовлення, яке формують в окремих магазинах (dark stores) без прямої участі покупців. У Польщі такі доставки почали зараз розвиватися стрімкими темпами.

Хороша новина полягає у тому, що через розвиток таких сервісів появилося багато вакансій. Розшукують як операційних спеціалістів, так і менеджерів.

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Які сервіси швидкої доставки є у Польщі

У квітні у варшавському Віланові запрацював Lisek. Сервіс пропонує доставку посилок всього за 10 хвилин.

У червні в столиці такі ж послуги почав надавати Jork, який у найближчих планах має відкриття до десяти власних магазинів (dark stores) у Варшаві й вихід на інші польські міста.

Які сервіси швидкої доставки цього року запрацюють у Польщі

Також польський ринок хоче завоювати стартап з Берліна Gorillas. Йому лише один рік, проте зараз вартість цього проєкту становить понад 1 мільярд доларів. Gorillas з червня дебютував у Нью-Йорку, а зараз успішно працює у таких країнах:

Британії;

Нідерландах;

Франції;

Італії;

Бельгії.

Gorillas теж доставляє замовлення протягом 10 хвилин з часу його створення у додатку на смартфоні. У ньому можна обрати продукти аж з двох тисяч позицій.

Наразі представники Gorillas шукають регіонального менеджера, який відповідатиме за просування цього стартапу в Польщі та збере відповідну команду.

Конкуренцію вищепереліченим компаніям хоче скласти ще й Bolt. Надшвидкі доставки з dark stores Bolt хоче одночасно впровадити у кількох країнах Європи, зокрема:

Естонії;

Латвії;

Литві;

Хорватії;

Словаччині;

Чехії;

Румунії;

Португалії;

Польщі.

В Польщі компанія теж потребує регіонального менеджера, який би керував усіма dark stores у країні. Найближчим часом вакансії відкриють також для операційних спеціалістів та працівників, які б відповідали за закупи чи контролювали ланцюг доставок. Таких працівників Bolt шукатиме у Варшаві.