Хорошая новость заключается в том, что из-за развития таких сервисов появилось много вакансий. Разыскивают как операционных специалистов, так и менеджеров.
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Какие сервисы быстрой доставки есть в Польше
В апреле в варшавском Виланове заработал Lisek. Сервис предлагает доставку посылок всего за 10 минут.
В июне в столице такие же услуги начал предоставлять Jork, который в ближайших планах имеет открытия до десяти собственных магазинов (dark stores) в Варшаве и выход на другие польские города.
Какие сервисы быстрой доставки в этом году заработают в Польше
Также польский рынок хочет завоевать стартап из Берлина Gorillas. Ему только один год, однако сейчас стоимость этого проекту составляет более 1 миллиарда долларов. Gorillas с июня дебютировал в Нью-Йорке, а сейчас успешно работает в следующих странах:
- Британии;
- Нидерландах;
- Франции;
- Италии;
- Бельгии.
Gorillas тоже доставляет заказ в течение 10 минут с момента его создания в приложении на смартфоне. В нем можно выбрать продукты аж с двух тысяч позиций.
Сейчас представители Gorillas ищут регионального менеджера, который будет отвечать за продвижение этого стартапа в Польше и соберет соответствующую команду.
Конкуренцию вышеперечисленным компаниям хочет составить еще и Bolt. Сверхбыстрые доставки из dark stores Bolt хочет одновременно внедрить в нескольких странах Европы, в частности:
- Эстонии;
- Латвии;
- Литве;
- Хорватии;
- Словакии;
- Чехии;
- Румынии;
- Португалии;
- Польши.
В Польше компания тоже ищет регионального менеджера, который бы руководил всеми dark stores в стране. В ближайшее время вакансии откроют также для операционных специалистов и работников, отвечающих за закупки или контроль поставок. Таких работников Bolt собирается искать в Варшаве.