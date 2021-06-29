Хорошая новость заключается в том, что из-за развития таких сервисов появилось много вакансий. Разыскивают как операционных специалистов, так и менеджеров.

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Какие сервисы быстрой доставки есть в Польше

В апреле в варшавском Виланове заработал Lisek . Сервис предлагает доставку посылок всего за 10 минут.

В июне в столице такие же услуги начал предоставлять Jork , который в ближайших планах имеет открытия до десяти собственных магазинов (dark stores) в Варшаве и выход на другие польские города.

Какие сервисы быстрой доставки в этом году заработают в Польше

Также польский рынок хочет завоевать стартап из Берлина Gorillas . Ему только один год, однако сейчас стоимость этого проекту составляет более 1 миллиарда долларов. Gorillas с июня дебютировал в Нью-Йорке, а сейчас успешно работает в следующих странах:

Британии;

Нидерландах;

Франции;

Италии;

Бельгии.

Gorillas тоже доставляет заказ в течение 10 минут с момента его создания в приложении на смартфоне. В нем можно выбрать продукты аж с двух тысяч позиций.

Сейчас представители Gorillas ищут регионального менеджера, который будет отвечать за продвижение этого стартапа в Польше и соберет соответствующую команду.

Конкуренцию вышеперечисленным компаниям хочет составить еще и Bolt . Сверхбыстрые доставки из dark stores Bolt хочет одновременно внедрить в нескольких странах Европы, в частности:

Эстонии;

Латвии;

Литве;

Хорватии;

Словакии;

Чехии;

Румынии;

Португалии;

Польши.