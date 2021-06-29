Хороша новина полягає у тому, що через розвиток таких сервісів появилося багато вакансій. Розшукують як операційних спеціалістів, так і менеджерів.
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Які сервіси швидкої доставки є у Польщі
У квітні у варшавському Віланові запрацював Lisek. Сервіс пропонує доставку посилок всього за 10 хвилин.
У червні в столиці такі ж послуги почав надавати Jork, який у найближчих планах має відкриття до десяти власних магазинів (dark stores) у Варшаві й вихід на інші польські міста.
Які сервіси швидкої доставки цього року запрацюють у Польщі
Також польський ринок хоче завоювати стартап з Берліна Gorillas. Йому лише один рік, проте зараз вартість цього проєкту становить понад 1 мільярд доларів. Gorillas з червня дебютував у Нью-Йорку, а зараз успішно працює у таких країнах:
- Британії;
- Нідерландах;
- Франції;
- Італії;
- Бельгії.
Gorillas теж доставляє замовлення протягом 10 хвилин з часу його створення у додатку на смартфоні. У ньому можна обрати продукти аж з двох тисяч позицій.
Наразі представники Gorillas шукають регіонального менеджера, який відповідатиме за просування цього стартапу в Польщі та збере відповідну команду.
Конкуренцію вищепереліченим компаніям хоче скласти ще й Bolt. Надшвидкі доставки з dark stores Bolt хоче одночасно впровадити у кількох країнах Європи, зокрема:
- Естонії;
- Латвії;
- Литві;
- Хорватії;
- Словаччині;
- Чехії;
- Румунії;
- Португалії;
- Польщі.
В Польщі компанія теж потребує регіонального менеджера, який би керував усіма dark stores у країні. Найближчим часом вакансії відкриють також для операційних спеціалістів та працівників, які б відповідали за закупи чи контролювали ланцюг доставок. Таких працівників Bolt шукатиме у Варшаві.