Доставка посилок між Польщею та Україною стане дешевшою та швидшою

На тлі російсько-української війни в Польщі різко збільшилася кількість українців, а тому особливий попит має послуга міжнародного відправлення посилок з України до Польщі й навпаки. Аби покращити умови для користувачів, поштові оператори цих двох країни підписали двосторонній меморандум.

Так, Укрпошта й Poczta Polska підписали двосторонній меморандум, в рамках якого спростять логістику. А це, своєю чергою, дозволить знизити вартість на послугу та скоротити час доставки з України до Польщі та у зворотному напрямку.

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Така співпраця дозволить українцям підтримувати зв’язок з рідними, що тимчасово покинули свої домівки, та покращить умови ведення бізнесу на міжнародних платформах для наших підприємців,

– кажуть в Укрпошті.

Що відомо про вартість міжнародних посилок та час виставки

До 15 вересня національні поштові оператори України й Польщі підпишуть договір про взаємне зниження тарифів на поштові відправлення. Вартість посилок буде нижчою, але поки невідомо наскільки.

Крім цього, Укрпошта та Poczta Polska планують зменшити терміни доставки. Для цього частину посилок відправлятимуть залізницею в поштових вагонах.