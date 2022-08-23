Так, Укрпочта и Poczta Polska подписали двусторонний меморандум, в рамках которого упростят логистику. А это, в свою очередь, позволит снизить стоимость на услугу и сократить время доставки из Украины в Польшу и обратно.

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Такое сотрудничество позволит украинцам поддерживать связь с временно покинувшими свои дома родными и улучшит условия ведения бизнеса на международных платформах для наших предпринимателей,

– говорят в Укрпочте.

Что известно о стоимости международных посылок и времени выставки

До 15 сентября национальные почтовые операторы Украины и Польши подпишут договор о взаимном понижении тарифов на почтовые отправления. Стоимость посылок будет ниже, но пока неизвестно, насколько.