Досить приїжджати: жителям Польщі не подобається масова міграція українців – опитування

Безліч громадян Польщі стурбовані збільшенням кількості українців на теренах їх держави. Про це свідчать дані компанії з працевлаштування Personnel Service.

Майже половина опитаних громадян Польщі вважає, що краще, аби після закінчення пандемії у республіці стало менше українців. Популярними причинами такої позиції серед респондентів є конкуренція за робочі місця та стримування українцями росту рівня зарплат.

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Деталі опитування

Невдоволення масовою міграцією українців у Польщу найбільше висловили польська молодь та респонденти з початковим рівнем освіти. Серед опитаних віком від 18 до 24 років кожен четвертий стурбований конкуренцією з боку українців на ринку праці.

Кожен третій, хто має початкову освіту, переконаний, що некваліфіковані працівники з України виконують ту роботу, на яку вони самі могли б претендувати.

37% всіх опитаних вважають, що саме українці є причиною повільного зростання заробітніх плат на підприємствах. Серед людей старше 55 років лише 9% мають таке переконання.

До слова, експерти заспокоюють, що з сьогоднішнім дефіцитом персоналу вакансій на польському ринку праці є і буде достатньо. Наприкінці першого кварталу 2021 року вільних посад у різних секторах польської економіки було понад 110 тисяч.