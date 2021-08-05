Почти половина опрошенных граждан Польши считает, что лучше, чтобы после окончания пандемии в республике стало меньше украинцев. Популярными причинами такой позиции среди респондентов являются конкуренция за рабочие места и сдерживание украинцами роста уровня зарплат.

Читайте также От учительства под звуки обстрелов в Краматорске к selfmade в Польше: история украинки

Детали опроса

Недовольство массовой миграцией украинцев в Польшу больше всех выразили польская молодежь и респонденты с начальным уровнем образования. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет каждый четвертый обеспокоен конкуренцией со стороны украинцев на рынке труда.

Каждый третий, кто имеет начальное образование, убежден, что неквалифицированные работники из Украины выполняют ту работу, на которую они сами могли бы претендовать.

37% всех опрошенных считают, что именно украинцы являются причиной медленного роста заработных плат на предприятиях. Среди людей старше 55 лет лишь 9% имеют такое убеждение.

К слову, эксперты успокаивают, что с сегодняшним дефицитом персонала вакансий на польском рынке труда есть и будет достаточно. В конце первого квартала 2021 года свободных должностей в различных секторах польской экономики было более 110 тысяч.

Напомним, что согласно данным Пограничной службы Польши, в республике находится около 1,5 миллиона украинцев.