Виплачують до 1600 євро: українці у Польщі можуть отримати допомогу на ремонт

Українські біженці в Польщі можуть отримати кошти на ремонт орендованої квартири. Розпочався прийом заявок на фінансову допомогу від фонду Habitat for Humanity Poland.

Орендоване житло у Польщі часто потребує ремонту. Біженці зазвичай витрачають на це власні кошти, але можна скористатися фінансовою допомогою на такі роботи. Про які суми йдеться і на які види ремонту їх виділяють – читайте далі.

Дізнайтеся більше Ціни поки не ростуть: скільки коштує оренда квартир у Польщі

Кошти на ремонт

Програма фонду Habitat for Humanity Poland передбачає дофінансування ремонту оселі. Сума допомоги залежить від складності робіт: від 1 000 до 7 300 злотих (226 – 1 600 євро).

Хто може претендувати на таку фінансову підтримку:

Українці, які мають PESEL UKR і самостійно орендують житло в Польщі;

Польські власники квартир, які здають помешкання для біженців зі статусом UKR.

За кошти від фонду можна придбати всі необхідні матеріали для ремонту. Програма допоможе біженцям зробити таке:

Придбати сантехніку або електричні прилади;

Поміняти двері та вікна;

Замінити підлогу;

Відремонтувати вентиляцію;

Зробити ремонт стін.

Як правильно подати заявку на допомогу

Загалом можна вказувати в анкеті будь-які ремонтні роботи, які необхідно виконати. Також потрібно прорахувати приблизні витрати на будівельні матеріали. Щоб подати заявку, потрібно:

Роздрукувати і заповнити договір на проведення ремонту між власником та орендарем;

Заповнити заявку на фінансування робіт;

Вказати в анкеті, який ремонт заплановано;

Підписати, в якому воєводстві проживає заявник, додати його контактні дані.

Подати заявку на грошову допомогу можна до 31 липня. Фонд Habitat for Humanity Poland оприлюднить результати 7 серпня.

Додаткова інформація за номером: +48 799 351 115

Вас можуть проконсультувати українською, англійською та польською мовами.

Українці в Польщі почали отримувати квартири

Місцева влада Польщі виділила квартири для 55 родин біженців у Опольському воєводстві. Раніше ці помешкання відремонтували за кошти Євросоюзу. У відремонтованих квартирах українці зможуть мешкати близько року. Після цього ці квадратні метри нададуть іншим біженцям чи мешканцям регіону, які опинились у складних життєвих обставинах.

Середня площа таких квартир 40 – 50 м². Там зможуть розселити понад 200 осіб. У помешканні буде свіжий ремонт, нова побутова техніка та меблі. На фінансування проєкту соціального житла вже виділили 6 мільйонів злотих.