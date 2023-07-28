Арендованное жилье в Польше часто нуждается в ремонте. Беженцы обычно тратят на это свои средства, но можно воспользоваться финансовой помощью для таких работ. О каких суммах идет речь и на какие виды ремонта их выделяют – читайте дальше.

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Средства на ремонт

Программа фонда Habitat for Humanity Poland предусматривает дофинансирование ремонта жилья. Сумма пособия зависит от сложности работ: от 1 000 до 7 300 злотых (226 – 1 600 евро).

Кто может претендовать на такую финансовую поддержку:

Украинцы, имеющие PESEL UKR и самостоятельно арендующие жилье в Польше;

Польские владельцы квартир, сдающие жилье для беженцев со статусом UKR.

За деньги от фонда можно приобрести все необходимые материалы для ремонта. Программа поможет беженцам сделать следующее:

Купить сантехнику или электрические приборы;

Поменять двери и окна;

Заменить пол;

Отремонтировать вентиляцию;

Сделать ремонт стен.

Как правильно подать заявку на помощь

В общем, можно указывать в анкете любые ремонтные работы, которые необходимо выполнить. Также нужно просчитать примерные затраты на строительные материалы. Чтобы подать заявку, необходимо:

Распечатать и заполнить договор на проведение ремонта между собственником и арендатором;

Заполнить заявку на финансирование работ;

Указать в анкете, какой ремонт запланирован;

Подписать, в каком воеводстве проживает заявитель, добавить его контактные данные.

Подать заявку на денежную помощь можно до 31 июля. Фонд Habitat for Humanity Poland обнародует результаты 7 августа.

Дополнительная информация по номеру: +48 799 351 115

Вас могут проконсультировать на украинском, английском и польском языках.

Украинцы в Польше начали получать квартиры

Местные власти Польши выделили квартиры для 55 семей беженцев в Опольском воеводстве. Ранее это жилье отремонтировали за средства Евросоюза. В новых квартирах украинцы смогут жить около года. После этого эти квадратные метры предоставят другим беженцам или жителям региона, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Средняя площадь таких квартир составляет 40 – 50 м². Там смогут расселить более 200 человек. В доме будет свежий ремонт, новая бытовая техника и мебель. На финансирование проекта социального жилья уже было выделено 6 миллионов злотых.