Задонатили понад мільярд євро: пожертви німців для України побили рекорд

Благодійні пожертви німців для постраждалих від війни в Україні сягнули історичного максимуму. Це рекордна сума за весь час благодійних внесків у цій країні.

У 2022 році жителі Німеччини пожертвували для постраждалих від російської агресії понад 1 мільярд євро. Про це пишуть німецькі видання із посиланням на Центральний інститут соціальних проблем Німеччини (DZI).

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Рекордна сума на допомогу українцям

За весь час благодійності в Німеччині така сума є найбільшою. Дані отримали методом великого опитування, яке провели в Інституті. Участь у дослідженні взяли 74 організації, які збирали пожертви для України.

Номінально і з поправкою на інфляцію це найвища сума, яку коли-небудь жертвували в Німеччині через надзвичайну ситуацію,

– підсумували в Інституті.

Ба більше, тут йдеться лише про грошові пожертви. Не враховано волонтерську роботу німців, які допомагали біженцям з України. Також у цей мільярд не входить допомога товарами, їжею та житлом. Цю підтримку підрахувати неможливо.

За даними DZI, попередній благодійний рекорд громадяни Німеччини встановили майже 20 років тому. Тоді, у 2004 році, німці допомогли постраждалим від цунамі в Південно-Східній Азії на 670 мільйонів євро.

Підтримка Німеччини

Країна з початку повномасштабної війни надає Україні фінансову допомогу, бере на лікування українських військових, а головне, прийняла найбільше українських біженців – понад мільйон людей.

21 червня на відкритті конференції з відновлення України у Лондоні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд надасть Україні додатково 381 мільйон євро гуманітарної допомоги. Ці гроші можна витратити на все необхідне: від генераторів до наметів для тих, хто втратив свій дім.