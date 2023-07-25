В 2022 году жители Германии пожертвовали для пострадавших от российской агрессии более 1 миллиарда евро. Об этом пишут немецкие издания со ссылкой на Центральный институт социальных проблем Германии (DZI).

Читайте также Сколько украинцев хотят остаться в Германии: новое исследование

Рекордная сумма в помощь украинцам

За все время благотворительности в Германии такая сумма является самой большой. Данные получили методом опроса, проведенного в Институте. Участие в исследовании приняли 74 организации, которые собирали пожертвования для Украины.

Номинально и с поправкой на инфляцию это самая высокая сумма, которую когда-либо жертвовали в Германии из-за чрезвычайной ситуации,

– подытожили в Институте.

Более того, здесь речь идет только о денежных пожертвованиях. Не учтена волонтерская работа немцев, которые помогали беженцам из Украины. Также в этот миллиард не входит помощь товарами, едой и жильем. Эту поддержку подсчитать невозможно.

По данным DZI, предыдущий благотворительный рекорд граждане Германии установили около 20 лет назад. Тогда в 2004 году немцы помогли пострадавшим от цунами в Юго-Восточной Азии на 670 миллионов евро.

Поддержка Германии

Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине финансовую помощь, берет на лечение украинских военных, а главное, приняла больше всех украинских беженцев – свыше миллиона человек.

21 июня на открытии конференции по возобновлению Украины в Лондоне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство предоставит Украине дополнительно 381 миллион евро гуманитарной помощи. Эти деньги можно потратить на все необходимое: от генераторов до палаток для тех, кто потерял свой дом.