Например, в Кракове есть несколько локаций, где можно получить корм и лекарства для животных, сделать прививку или установить чип. Рассказываем, где это можно сделать.

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Помощь домашним питомцам в Кракове

Ветеринарная служба Lessie (ulica Motyla, 4) – здесь животное бесплатно вакцинируют и чипируют, а также помогут с документами для дальнейшего транзита. Ветклиника работает по будням с 9:00 до 20:00. Договариваться о визите следует заранее. Для этого нужно обращаться по телефону 126 585 380 или 601 281 119.

Edina Hyrax (ulica Bunscha, 14) – здесь животным предоставят бесплатную неотложную помощь, проведут основные лабораторные исследования, а также при необходимости могут вакцинировать и чипировать.

Ветеринарная клиника Uniwersytecka (ulica Cyganskiej, 12/7) – заведение предлагает бесплатные консультации для украинцев. Есть украиноязычный врач. За лекарства и вакцины придется внести оплату себестоимости материалов. В ветклинике также дадут "Книжечку здоровья", которая является официальным документом на территории Польши. Записаться можно по номерам телефона: 12 422 23 27 и 60 919 04 90. Клиника работает по будням с 8:00 до 16:00.

Если у животного уже есть чип, но оно не зарегистрировано в европейских базах данных, следует зарегистрировать аккаунт на сайте и выбрать опцию "Добавить номер микрочипа". После этого любимец будет внесен в Европейскую систему баз данных и животное будет легче отыскать, если оно потеряется.

KTOZ (Краковское общество защиты животных) – кроме медицинской помощи, предлагает временное убежище и бесплатный корм для животных. Обращаться нужно по телефону 12 421 26 85 и 12 429 43 61