Проте з місцевими документами як для іноземців, так і для громадян Іспанії буває важко розібратися тим, хто лише прибув до країни. Багато хто плутає NIE, TIE та DNI і не знає, чим вони відрізняються один від одного. Спробуємо роз'яснити.

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Три важливі документи в Іспанії та чим вони відрізняються

NIE – Numero de Identidad de Extranjero

Це ідентифікаційний номер іноземця – код, що надається особам не іспанського громадянства, які проживають в Іспанії або мають тут економічні інтереси.

NIE складається з букви, за якою йдуть 7 цифр, а далі – ще одна буква (Y0000000-X).

Numero de Identidad de Extranjero / Фото procareestates

TIE – Tarjeta de Identidad de Extranjero

Це посвідчення особи іноземця. Як виглядає документ? Це пластикова карта, з фотографією, що підтверджує законне перебування в Іспанії. У карті вказано, яка саме посвідка на проживання у вас і який у неї термін дії. А також у ній зазначено і ваш номер NIE. Крім того, з цим документом ви можете подорожувати Європою і саме ця карта є продовженням вашої туристичної візи.

Tarjeta de Identidad de Extranjero / Фото People Global Relocation

DNI – Documento Nacional de Identidad

Національний документ, що засвідчує особу громадян Іспанії. Це теж пластикова карта, при цьому код, який є частиною цього документа, місцеві отримують з народження. До речі, багато іспанців навіть не мають закордонних паспортів і подорожують Європою з картою DNI. У разі отримання іспанського громадянства вам одразу буде присвоєно номер DNI.

Він складається з 8 цифр, за якими слідує буква (00000000-E).

Documento Nacional de Identidad / Фото keesingtechnologies