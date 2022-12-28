Скільки коштує утримувати машину в Іспанії: додаткові витрати для автовласників

Компанія LeasePlan, яка працює на ринку оренди машин, поділилася дослідженням, у якому фахівці порівняли вартість утримання авто в 22 європейських країнах. На прикладі Іспанії розповімо, у яку суму власникам щорічно обходиться автомобіль в цій країні.

Отож, задумалися про придбання вживаного авто в Іспанії і поставили собі питання "у скільки це може обійтися"? Що ж стосується вартості самого автомобіля, то тут все зрозуміло – ціна залежить від року випуску, стану, жадібності власника і так далі. Але які є супутні витрати для автовласників та від чого вони залежать? Нумо розбиратися.

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Додаткові витрати при купівлі вживаного авто в Іспанії

Податок у 4% від вартості машини при оформленні на нового власника.

200 – 300 євро на рік – обов'язкова страховка на авто в Іспанії.

Податок на передачу автомобіля (відрізняється залежно від регіону).

До 14,75% вартості машини – податок на реєстрацію авто (залежить від рівня викиду автомобілем CO2).

100 – 150 євро на рік – транспортний податок.

Що саме перевірити перед покупкою машини та яка процедура оформлення авто в Іспанії, ми уже розповідали

Вартість утримування авто в різних країнах / Фото LeasePlan

Вартість утримування машини в Іспанії: свіжі дані

Так, згідно з рейтингом компанії LeasePlan, утримувати автомобіль в Іспанії не так вже й дорого – вона посіла сьоме місце серед 22 країн із найкращими умовами володіння машиною. Відтак, за рік іспанці витрачають на авто в середньому 1044 євро.

Автори дослідження враховували вартість палива, амортизація автомобіля, податки, страхування та технічне обслуговування.

Найбільше пощастило мешканцям Греції, котрі витрачають на свої машини 905 євро на рік. Найдорожчою ж країною для автомобілістів визнана Швейцарія – там водії в середньому виділяють додатково 1313 євро на рік.