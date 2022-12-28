Итак, задумались о приобретении подержанного авто в Испании и задали себе вопрос "во сколько это может обойтись"? Что же касается стоимости самого автомобиля, то здесь все понятно – цена зависит от года выпуска, состояния, скупости владельца и так далее. Но какие сопутствующие расходы для автовладельцев и от чего они зависят? Давайте разбираться.

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К слову! Что именно проверить перед покупкой машины и какая процедура оформления в Испании, мы уже рассказывали.

Дополнительные расходы при покупке подержанного авто в Испании

Налог в 4% от стоимости машины при оформлении нового владельца.

200 – 300 евро в год – обязательная страховка на авто в Испании.

Налог на передачу автомобиля (различается в зависимости от региона).

До 14,75% стоимости машины – налог на регистрацию авто (зависит от уровня выброса автомобилем CO2).

100 – 150 евро в год – транспортный налог.

Стоимость содержания авто в разных странах / Фото LeasePlan

Стоимость содержания машины в Испании: свежие данные

Так, согласно рейтингу компании LeasePlan, удерживать автомобиль в Испании не так уж дорого – она заняла седьмое место среди 22 стран с лучшими условиями владения машиной. Следовательно, в год испанцы тратят на авто в среднем 1044 евро.

Авторы исследования учитывали стоимость топлива, амортизацию автомобиля, налоги, страхование и техническое обслуживание.

Больше всего повезло жителям Греции, которые тратят на свои машины 905 евро в год. Самой дорогой страной для автомобилистов признана Швейцария – там водители в среднем выделяют дополнительно 1313 евро в год.