At the airport: фрази, які треба знати обов'язково, щоб порозумітися
Нерідко мандрівники мають страх, що не зможуть порозумітися за кордоном, зокрема і в аеропорту. Впевнені, що бодай раз у житті у вас ставалася курйозна ситуація в цій локації, й інколи це було через незнання мови.
Насправді все набагато простіше – існують обов'язкові фрази, які треба знати. Вони допоможуть досягнути порозуміння. Існує спеціальна добірка фраз й для аеропорту.
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Добірка фраз для спілкування в аеропорту, які має знати кожен
Реєстрація на рейс
Якщо ви не зареєструвалися на рейс онлайн, на стійці можете почути від співробітника аеропорту такі питання і прохання:
- May I see your passport? – Пред'явіть свій паспорт.
- Would you like a window or aisle seat? – Ви хочете сидіти біля вікна або біля проходу?
- Do you have any carry-on luggage? – У вас є ручна поклажа?
- Do you have any liquids or sharp objects in your carry-on luggage? – У ручній поклажі є рідини або гострі предмети?
- You have to check-in your luggage – Ви повинні зареєструвати свій багаж.
- How many pieces of baggage do you have? – Скільки у вас сумок / валіз?
- Place your bag on the scale – Поставте сумку на ваги.
Оформлення багажу
Якщо у вас запитають:
- Are you log in your baggage or carrying on? – Ви здаєте багаж чи берете його з собою?
Відповідайте:
- I want to take this bag with me – Я хочу взяти цю сумку в салон / I'd like to check-in my luggage – Я хочу зареєструвати свій багаж.
Якщо ваш багаж вимагає дбайливого транспортування, обов'язково скажіть:
- Please, mark this bag as "fragile" – будь ласка, позначте цей багаж як "крихкий".
Якщо виявиться, що сумка надто важка, ви можете почути:
- Your luggage is overweight – Вага вашого багажу більше допустимого.
- You'll have to pay for excess luggage – Вам доведеться доплатити за перевагу.
Контроль безпеки
Точно почуєте від персоналу аеропорту:
- Take your laptop out of your bag – Дістаньте ноутбук з сумки.
- Take your phone and metallic things out of your pockets and put them on the tray, please – Викладіть телефон і металеві предмети з кишень і покладіть їх в піддон, будь ласка.
- Take off your shoes / belt, please – Зніміть взуття / ремінь, будь ласка.
- Are you carrying any liquids? – Ви перевозите рідини?
- You may pass on – ви можете проходити.
Якщо у ручній поклажі знайшли щось заборонене, вам про це повідомлять:
- You can't take this liquid on the plane – Ви не можете взяти цю рідину на борт.
- I must confiscate these goods – Я повинен конфіскувати ці предмети.
- I'm afraid you can't take that through – Мені шкода, але ви не можете взяти це з собою.
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На борту
Перед зльотом і під час польоту ви будете чути повідомлення по гучномовному зв'язку:
- Please stow your hand luggage in the overhead locker or under the seat in front of you – Будь ласка, додайте свої речі на полиці над собою або під сидінням попереду.
- Make sure your seat belt is fastened – Переконайтеся, що ваш пасок пристебнутий.
- Please, put your chairs into an upright position – Будь ласка, наведіть спинки крісел у вертикальне положення.
- Your lifejacket is under your seat – Рятувальний жилет знаходиться під вашим сидінням.
- The emergency exits are located here, here and here – Аварійні виходи знаходяться тут, тут і тут.
- Please, remain seated until the plane comes to a complete standstill – Будь ласка, залишайтеся на місцях до повної зупинки літака.
Спілкування з іншими пасажирами й стюардами
- Could I change seats with you? – Чи можу я помінятися з вами місцями?
- I would like to change my seat – Я хотів би поміняти місце.
- May I recline my seat? – Я можу опустити спинку сидіння?
- I want to order some drinks – Я хотів би замовити напої.
- What time do we arrive? – О котрій ми прибуваємо?
- I don't feel very well – Я погано себе почуваю.
Головне не хвилюйтеся! Ви зможете порозумітися в будь-якому випадку, адже зараз існує чимало спеціальних додатків, які стануть в пригоді.