ЮНЕСКО непокоїть те, що деякі мови зникають через відсутність колективної підтримки. Тому Європейський день мов є особливо актуальним для тих людей, які спілкуються не надто поширеною мовою. День слугує нагадуванням про те, що мови потрібно вчити й передавати ці знання наступним поколінням.

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Коротка історія Європейського дня мов

Ініціаторами дня були Європейська комісія і Рада Європи за підтримки Комісії з освіти ЮНЕСКО. Його офіційно запровадили 6 грудня 2001 року. Нове століття оголосили ерою поліглотів, а збереження та розвиток мов, зокрема малих, почали декларувати як офіційну мовну політику Євросоюзу.

У багатьох країнах у цей день проходять конференції, семінари, лекції та відкриті уроки в навчальних закладах, концерти й виставки.

Євросоюз підтримує розвиток і популяризацію усіх європейських мов / Фото Unsplash

Цитати про вивчення іноземних мов

Чимало відомих діячів висловлювалися про важливість опанування нових мов та поглибленого вивчення рідної. Деякі фрази стали крилатими. Ось десяток найбільш влучних висловів у цьому контексті:

Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина (Йоганн Вольфганг фон Ґете, німецький поет, прозаїк, драматург, мислитель і натураліст). Знання однієї мови дозволяє ввійти в коридор життя, знання двох мов – відкриває вам усі двері у цьому коридорі (Франк Сміт, канадський психолінгвіст). Якщо ти розмовляєш з людиною мовою, яку вона розуміє, ти говориш з її головою. Якщо ти розмовляєш з людиною її рідною мовою, то ти говориш з її серцем. (Нельсон Мандела, південноафриканський правозахисник, політик та юрист, президент Південно-Африканської республіки з 1994 по 1999 роки). Хто не знає інших мов, не знає і власної (Йоганн Вольфганг фон Ґете, німецький поет, прозаїк, драматург, мислитель і натураліст). Щоб мова тобі повністю відкрилася, маєш бути залюбленим в неї (Олесь Гончар, український письменник, літературний критик, громадський діяч). Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя (Франсуа Вольтер, філософ, поет, прозаїк, сатирик, трагік, історик, публіцист). Для вивчення мови вільна допитливість набагато важливіша за грізну обізнаність (Аврелій Августин, християнський теолог і церковний діяч). Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає (Хосе Марія Арце, іспанський політик). Ми повинні вивчати мови – це єдина річ, яку корисно знати навіть погано (Като Ломб, угорська перекладачка, письменниця, одна з перших у світі синхронних перекладачів). Добре виражена думка звучить розумно всіма мовами (Джон Драйден, англійський поет, драматург, критик, байкар).

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