ЮНЕСКО непокоїть те, що деякі мови зникають через відсутність колективної підтримки. Тому Європейський день мов є особливо актуальним для тих людей, які спілкуються не надто поширеною мовою. День слугує нагадуванням про те, що мови потрібно вчити й передавати ці знання наступним поколінням.
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Коротка історія Європейського дня мов
Ініціаторами дня були Європейська комісія і Рада Європи за підтримки Комісії з освіти ЮНЕСКО. Його офіційно запровадили 6 грудня 2001 року. Нове століття оголосили ерою поліглотів, а збереження та розвиток мов, зокрема малих, почали декларувати як офіційну мовну політику Євросоюзу.
У багатьох країнах у цей день проходять конференції, семінари, лекції та відкриті уроки в навчальних закладах, концерти й виставки.
Євросоюз підтримує розвиток і популяризацію усіх європейських мов / Фото Unsplash
Цитати про вивчення іноземних мов
Чимало відомих діячів висловлювалися про важливість опанування нових мов та поглибленого вивчення рідної. Деякі фрази стали крилатими. Ось десяток найбільш влучних висловів у цьому контексті:
- Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина (Йоганн Вольфганг фон Ґете, німецький поет, прозаїк, драматург, мислитель і натураліст).
- Знання однієї мови дозволяє ввійти в коридор життя, знання двох мов – відкриває вам усі двері у цьому коридорі (Франк Сміт, канадський психолінгвіст).
- Якщо ти розмовляєш з людиною мовою, яку вона розуміє, ти говориш з її головою. Якщо ти розмовляєш з людиною її рідною мовою, то ти говориш з її серцем. (Нельсон Мандела, південноафриканський правозахисник, політик та юрист, президент Південно-Африканської республіки з 1994 по 1999 роки).
- Хто не знає інших мов, не знає і власної (Йоганн Вольфганг фон Ґете, німецький поет, прозаїк, драматург, мислитель і натураліст).
- Щоб мова тобі повністю відкрилася, маєш бути залюбленим в неї (Олесь Гончар, український письменник, літературний критик, громадський діяч).
- Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя (Франсуа Вольтер, філософ, поет, прозаїк, сатирик, трагік, історик, публіцист).
- Для вивчення мови вільна допитливість набагато важливіша за грізну обізнаність (Аврелій Августин, християнський теолог і церковний діяч).
- Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає (Хосе Марія Арце, іспанський політик).
- Ми повинні вивчати мови – це єдина річ, яку корисно знати навіть погано (Като Ломб, угорська перекладачка, письменниця, одна з перших у світі синхронних перекладачів).
- Добре виражена думка звучить розумно всіма мовами (Джон Драйден, англійський поет, драматург, критик, байкар).
Цікаві факти про мови
- В Європейському Союзі налічують 24 офіційні мови, близько 60 регіональних та понад 175 мов, якими розмовляють меншини.
- Загалом у світі є близько 7 тисяч мов, більшістю з яких розмовляють жителі Азії та Африки.
- Усі рішення, що приймаються офіційними органами ЄС, перекладаються всіма офіційними мовами, і громадяни ЄС мають право звертатися до органів ЄС та отримувати відповідь на свої запити будь-якою з офіційних мов.
- Вчені стверджують, що вивчення іноземних мов значно уповільнює процеси старіння мозку.
- Жестові мови, які використовують люди з вадами органів слуху та мовлення, також розрізняють територіально. Так, в США і Великій Британії використовують різні жестові мови.