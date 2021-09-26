ЮНЕСКО беспокоит то, что некоторые языки исчезают из-за отсутствия коллективной поддержки. Поэтому Европейский день языков особенно актуален для тех людей, которые общаются на не слишком распространенных языках. День служит напоминанием о том, что языки нужно учить и передавать эти знания следующим поколениям.

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Краткая история Европейского дня языков

Инициаторами дня были Европейская комиссия и Совет Европы при поддержке Комиссии по образованию ЮНЕСКО. Его официально ввели 6 декабря 2001 года. Новый век объявили эрой полиглотов, а сохранение и развитие языков, в частности малых, начали декларировать как официальную языковую политику Евросоюза.

Во многих странах в этот день проходят конференции, семинары, лекции и открытые уроки в учебных заведениях, концерты и выставки.

Евросоюз поддерживает развитие и популяризацию всех европейских языков / Фото Unsplash

Цитаты об изучении иностранных языков

Немало известных деятелей высказывались о важности освоения новых языков и углубленного изучения родного. Некоторые фразы стали крылатыми. Вот десяток наиболее метких выражений в этом контексте:

Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек (Иоганн Вольфганг фон Гете, немецкий поэт, прозаик, драматург, мыслитель). Знание одного языка позволяет войти в коридор жизни, знание двух языков – открывает вам все двери в этом коридоре (Франк Смит, канадский психолингвист). Если ты разговариваешь с человеком на языке, который он понимает, ты говоришь с его головой. Если ты разговариваешь с человеком на его родном языке, то ты говоришь с его сердцем. (Нельсон Мандела, южноафриканский правозащитник, политик и юрист, президент Южно-Африканской республики с 1994 по 1999 годы). Кто не знает других языков, не знает и собственной (Иоганн Вольфганг фон Гете, немецкий поэт, прозаик, драматург, мыслитель). Чтобы язык тебе полностью открылся, т ы должен быть влюбленным в него (Олесь Гончар, украинский писатель, литературный критик, общественный деятель). Чужой язык можно выучить за шесть лет, а свой надо учить всю жизнь (Франсуа Вольтер, философ, поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк, публицист). Для изучения языка свободная любознательность гораздо важнее грозной осведомленности (Аврелий Августин, христианский теолог и церковный деятель). Язык исчезает не потому что его не учат другие, а потому, что им не говорят те, кто его знает (Хосе Мария Арце, испанский политик). Мы должны изучать языки – это единственная вещь, которую полезно знать даже плохо (Като Ломб, венгерская переводчица, писательница, одна из первых в мире синхронных переводчиков). Хорошо выраженная мысль звучит умно на всех языках (Джон Драйден, английский поэт, драматург, критик, баснописец).

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