Українець заявляє, що у нього не було поганих намірів. Мовляв, йому просто бракує власних дітей поруч.

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Деталі скандалу

Відомо, що обвинувачений навідався до однієї зі шкіл у Варшаві. Заклад розташований на вулиці Цєтшевя, що у столичному районі Влохи.

Чоловік зайшов до шкільної роздягальні та підійшов до незнайомої дівчинки. Він спершу погладив її по голові, а потім поцілував у чоло.

Про інцидент одразу ж повідомили поліцію. Прессекретар Окружної прокуратури Варшави Александра Скшиняж розповіла, що у четвер, 18 листопада, 34-річного українця знайшли та затримали в Отвоцьку. А у п'ятницю, 19 листопада, прокурор висунув йому обвинувачення в порушенні тілесної недоторканності дитини.

Слідчим чоловік пояснив, що прийшов до школи, бо дуже сумує за власними дітьми, які зараз перебувають в Україні. Однак, це пояснення не виправдовує його незаконні дії. Тому тепер громадянину Україну загрожує ув'язнення терміном один рік.